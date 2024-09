Atletica Meeting Bellinzona 2024 | trionfo di Tamberi Fabbri terzo nel peso Solo quarto Jacobs

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Gianmarcotrionfa nella gara di salto in alto deldi, una delle ultime uscite stagionali prima delle finali della Diamond League di Bruxelles. Nell’evento valido per il World Continental Tour,circuito internazionale per importanza, l’ex campione olimpico ha vinto con la misura di 2.27, davanti all’ucraino Oleh Doroshchuk, unici due ad aver superato i 2.24. Il campione classe ’92 ha fatto anche segnare il nuovo record del, che peraltro già gli apparteneva. In una gara orfana all’ultimo del campione qatariota Mutaz Barshim, si fermano a 2.21 gli altri azzurri Stefano Sottile, Matteo Sioli e Manuel Lando. RIVIVI IL LIVE DELDIIn precedenza era arrivato ilposto di Leonardonel getto del. Il campione europeo ha lanciato a 21.36, chiudendo davanti al rientrante azzurro Nick Ponzio, ottimoin 21.09.