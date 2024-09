Affari Tuoi non va in onda stasera | De Martino salta quando ritorna

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 9 settembre 2024)non va ine occorre aspettare domani per assistere ad una nuova puntata. Su Rai1, come già previsto nel palinsesto di lunedì 9 settembre 2024, sarà trasmessa la partita di calcio tra Israele e Italia, valida per la UEFA Nations League. Si tratta solo della prima di una serie di assenze che il gioco dei pacchi subirà durante la stagione televisiva 2024-2025, complice la programmazione di altri eventi in prima serata. Oltre alle partite di calcio,dovrà cedere spazio anche durante la settimana del Festival di Sanremo,lo slot sarà occupato dall'anteprima del celebre evento musicale. Stefano Deha già affrontato la sua prima sfida da padrone di casa del programma. Sostituire un volto amato come quello di Amadeus non è impresa facile, ma i numeri degli ascolti tv disembrano premiarlo.