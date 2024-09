Tor Bella Monaca Arrestato 46enne per maltrattamenti alla compagna

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) Minacce di morte e violenze quotidiane, l’uomo è stato fermato dai Carabinieri I Carabinieri della Compagnia di Frascati hannoun cittadino italiano di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa dinei confronti dellaconvivente. L’intervento è avvenuto dopo una segnalazione al numero di emergenza 112 Nue. I militari della Sezione Radiomobile sono giunti in un’abitazione di via Giacomo Galopini, a Tor, dove hanno trovato una donna in evidente stato di agitazione. La vittima ha raccontato di essere stata aggredita fisicamente dal compagno e di subire, quasi quotidianamente, minacce di morte e violenze fisiche. A causa delle lesioni riportate, la donna è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico Tor Vergata, dove le sono stati prescritti 3 giorni di prognosi.