Primo contagio di aviaria da uomo a uomo Bassetti avverte | Diventerà problema globale

(Di domenica 8 settembre 2024) Fino a ora l’era stata confinata come una malattia di nicchia, colpiva operatori che trattavano pollame o bovini. Un virus pericoloso soprattutto per la moria degli animali infetti ma che ha infettato sporadicamente l’in contatto stretto con il bestiame. Ora qualcosa è cambiato, il virus H5 ha fatto un salto di qualità e per la prima volta ha contagiato unche non ha mai avuto alcun contatto con animali infetti. Il paziente numero uno, è un adulto americano che vive nel Missouri. In agosto è stato ricoverato in ospedale perché presentava sintomi di una pesante influenza, è stato curato con antivirali e rimandato a casa senza più sintomi. Il fatto ha destato non poche preoccupazioni tra la comunità medica.