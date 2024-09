Lunetta pilota-carabiniere Un trampolino per talenti L’Arma ’sposa’ la velocità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Feste, sorprese e grandi novità. Il weekend di Misano è anche questo. E di sicuro la mossa della Federazione, nell’occasione rappresentata dal suo presidente, Copioli, è di quelle destinate a lasciare il segno. La Federazione Motociclistica Italiana prosegue nel suo impegno per la crescita e il supporto dei giovani. E lo fa in collaborazione con i Carabinieri, grazie al cui supporto si è è arrivati all’ingresso di Lucanel Centro Sportivo deldei Carabinieri. Una grande novità, visto chesarà il primo motociclista ad entrare nel gruppo sportivo del, nonché un importante tassello per il futuro, che darà la possibilità ad altri piloti di seguire lo stesso percorso. L’annuncio è stato dato in una gremita conferenza tenutasi al Centro Tecnico FMI di Misano, nella quale è intervenuto anche il Ceo di Dorna Carmelo Ezpeleta.