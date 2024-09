La sanità nel mirino I medici chiedono aiuto | Non c’è più rispetto Dovete proteggerci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Firenze, 8 settembre 2024 – Più della metà delle persone che lavorano nellain Toscana ha subito almeno una volta un’aggressione verbale o fisica da parte di un paziente o di un familiare. Nella metà dei casi, le violenze sono state più di una e negli ultimi 3 anni, dal 2020 al 2023, i casi sono stati il 30% in piùal passato. “Almeno quelli denunciati – sottolinea Gerardo Anastasio, segretario dell’Anaao Assomed – perché molti colleghi preferiscono soprassedere, spesso anche perché non hanno il tempo neanche per presentare una denuncia formale”. I dati sulle aggressioni inche emergono dal report presentato dall’Ordine deidi Firenze e dal sindacato sono impressionanti e mostrano una quotidianità di aggressioni e violenze nei confronti di chi si prende cura della nostra salute.