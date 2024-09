Jonathan Milan esce tardi alla Classica di Amburgo | 2 dietro a Olav Kooij ora gli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024)ha vinto ladi(che ormai ha preso la denominazione di BEMER Cyclassics),che va in scena nella località tedesca e che si distingue per il triplo strappo del Waseberg (700 metri all’8,1% di pendenza media, affrontato per l’ultima volta a 17 chilometri dal traguardo). L’olandese ha colto il tempo giusto allo sprint e si è imposto in maniera brillante, riuscendo a contenere il rientro di: il velocista friulano è uscito troppo, si è reso protagonista di una fantastica rimonta ma non è bastato per mettere la ruota davanti all’alfiere del Team Visma Lease a Bike.