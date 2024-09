Inchiesta dossieraggio Gravina | Smascherato complotto contro di me

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) “Gli accertamenti compiuti dalla Procura di Perugia smascherano ilche ha portato alla mia iscrizione nel registro degli indagati”. E’ questa la nota diffusa dal presidente della Figc, Gabriele, che ha commentato in questo modo le notizie sull’perugina per quanto riguarda il casolegato alla Direzione nazionale antimafia, che portarono a marzo il numero uno della Federcalcio a essere iscritto nel registro degli indagati per una presunta tangente: “Gli accertamenti contenuti nell’ordinanza a firma del procuratore capo Raffaele Cantone certificano l’innesco inquinato dell’indagine a mio carico, e cioè ‘la falsità della proposta investigativa e l’illiceità dell’attività di approfondimento posta in essere'”. Questa la nota completa: “Sento il dovere, anche a tutela dell’istituzione che rappresento, di offrire alcune precisazioni.