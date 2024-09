I figli di Pierina | Abbiamo paura È meglio che Louis resti in carcere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Rimini, 8 settembre 2024 – È il giorno che tutti attendono con il fiato sospeso. Domani, davanti al giudice del tribunale del Riesame di Bologna, è in programma l’udienza che riguardaDassilva, il 34enne senegalese indal 16 luglio scorso in quanto unico indagato per l’omicidio diPaganelli, uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre scorso, a Rimini. Domani il tribunale del Riesame deciderà se la misura cautelare, voluta dal gip di Rimini, è corretta o se invece va annullata o ridotta, come chiesto dagli avvocati difensori, Riario Fabbri e Andrea Guidi. Nel frattempo i familiari di- a cominciare dalo Giuliano Saponi, marito di Manuela Bianchi, la donna con cui lo stesso Dassilva ha intrattenuto una relazione extraconiugale - non nascondono la loro preoccupazione per le possibili implicazioni legate alla decisione del Riesame.