Commisso e i suoi attacchi | un habitué Come ogni mattina in Africa…

(Di domenica 8 settembre 2024) Rocconuovamente contro Inter, Milan e Juventus. Il presidente della Fiorentina in stile ‘Il Leone e la gazzella’. FILASTROCCA –tre/quattro mesi in Italia, c’è un presidente di un club, non importa che tu non abbia illeciti o defezioni a carico, l’importante è che questo presidente ripeta sempre la solita filastrocca: “Club indebitati ma nessuno fa niente”. Questo presidente si chiama Rocco, presidente della Fiorentina. A distanza di pochi mesi, il patron italo-americano si è nuovamente scagliato contro le big del calcio italiano: Inter, Milan e Juventus. Il modus operandi è sempre lo stesso: attacco contro la situazione economica dei suddetti club in perfetta contrapposizione invece con i conti e con il super equilibrio della sua Fiorentina.