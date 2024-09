Atletica oggi Meeting Brescia 2024 | programma orari tv streaming big italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024)domenica 8 settembre (a partire dalle ore 14.05) va in scena ildi, tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza). Si tratta di un evento di assoluto blasone vista la presenza di tre Campioni Olimpici di Parigi: il botswano Letsile Tebogo (200 metri), la keniana Beatrice Chebet (5000 e 10000 metri, ma per l’occasione si cimenterà sui 3000 metri) e la statunitense Masai Russell (110 ostacoli). Ai blocchi di partenza altri due Campioni Olimpici di edizioni passate: Jasmine Camacho-Quinn (100 ostacoli a Tokyo 2020) e il grenadino Kirani James (400 metri a Londra 2012). Sul fronte italiano spiccano nomi di lusso: Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli, Catalin Tecuceanu sugli 800 metri (andrà a caccia del record italiano), Sara Fantini nel lancio del martello, Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli.