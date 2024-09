Un pakistano preparava attentato a New York

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 7 settembre 2024) Un cittadinoresidente in Canada, Muhammad Shahzeb Khan, 20 anni, noto anche come Shahzeb Jadoon, è stato arrestato il 4 settembre in Canada in relazione a una denuncia presentata nel distretto meridionale di New. Khan è stato accusato « di aver tentato di fornire supporto materiale e risorse a un'organizzazione terroristica straniera designata lo Stato islamico dell'Iraq e al-Sham (Isis)». Le prove raccolte mostrano che l'imputato abbia pianificato un attacco terroristico a NewCity intorno al 7 ottobre di quest'anno « con l'obiettivo dichiarato di massacrare, in nome dell'Isis, il maggior numero possibile di ebrei,» ha affermato il Procuratore generale Merrick B. Garland.