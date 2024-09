The Fantastic Four | First Steps nuovi rumor sui piani per le origini della squadra

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 7 settembre 2024) Thesuiper leL’aspettativa è che i Marvel Studios saltino la storia dellein The, ma solo perché li conosceremo già come eroi affermati, non significa che non avremo dei flashback su come lo sono diventati. Oggi sono emerse nuove informazioni (via @UnBoxPHD) che suggeriscono che il piano prevede scene che mostrano il momento in cui la Prima Famiglia Marvel torna sulla Terra, dopo essersi trasformata a bordoloro nave o quando atterrano sulla Terra. Si tratta di un momento crucialeloro storia e rivederlo sullo schermo è una prospettiva entusiasmante. Il fatto che probabilmente si svolgerà di fronte al loro pubblico adorante potrebbe però aggiungere un aspetto interessante al procedimento.