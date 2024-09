Settimana della mobilità Busto diventa super Ztl

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Presentato ieri mattina il programmaEuropeache si svolgerà dal 14 al 22 settembre. La città, con l’amministrazione comunale e varie associazioni, partecipa per il terzo anno all’iniziativa con eventi organizzati dall’assessorato alla, guidato dall’assessore Salvatore Loschiavo e che hanno lo scopo di promuovere il cambiamento nei comportamenti quotidiani a favoreattiva. In programma convegni, momenti di approfondimento, camminate, iniziative per bambini, con laboratori didattici e ragazzi, lezioni all’aperto. Quartier generalesarà piazza Trento e Trieste: chiusa parzialmente al traffico, si trasformerà in un giardino, dove si svolgeranno numerose attività “alternative“ al passaggio delle automobili.