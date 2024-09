Servono 15mila euro per salvare sua figlia ma la vicina di casa fa scappare i truffatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Pesaro, 7 settembre 2024 – "Signora, qui è la caserma dei carabinieri. Suaè nei guai: ha provocato un incidente e adesso una ragazzina di 15 anni rischia la vita per colpa sua. Il padre è infuriato, ora le passo l’avvocato che le spiega come fare per non infangare la fedina penale di sua". E’ la drammatica quanto assurda telefonata ricevuta martedì scorso da Alessandra, una donna di 79 anni, residente in via Lanza. La signora è andata subito nel panico. Il fantomatico carabiniere dall’altra parte della cornetta, si è prima sincerato che fosse sola ine senza altri telefoni oltre al fisso, da cui stava parlando. "No, non ho un cellulare, ho solo il telefono di", ha detto la donna al finto militare. Ainon serviva altro: l’anziana non avrebbe potuto verificare il loro racconto chiamando sua, 44enne.