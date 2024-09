Sanità Gesualdo Fism | Professionisti Ssn sotto pressione violenza è inaccettabile

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 7 settembre 2024) "Dolore per morte paziente ma non sono ammessi atti di inciviltà. Bene il Dl del senatore Zullo per porre freno alle aggressioni, 16mila solo nel 2023" "Sebbene il dolore dei familiari per la perdita della giovane donna di Cerignola sia comprensibile e straziante, non sono ammessi atti di inciviltà. La risposta violenta e immediata non