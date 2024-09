Rivoluzione con il numero 116117 Si parte dalla guardia medica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Firenze, 7 settembre 2024 – Comincia con l’attivazione delunico europeoper le cure non urgenti la grande riforma della medicina territoriale che prevede la presa in carico dei cittadini rispondendo a tutti i bisogni di salute che non abbiano carattere di emergenza-urgenza e che sarà completata nell’arco di due anni. Dall’assistenza domiciliare di pazienti fragili anziani e cronici alla telemedicina, ma si arriverà sino all’attivazione del servizio veterinario, passando per l’assistenza ai non autosufficienti. Ma questo sarà il futuro. Il sistema è complesso e ha necessità di un’implementazione graduale.