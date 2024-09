Rimini-Pescara oggi in tv | canale orario e streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Alle 20:45 di, sabato 7 settembrescenderanno in campo in occasione della terza giornata del girone B di. Dopo la vittoria all’esordio sulla Ternana, ilha pareggiato 2-2 contro la Torres. La squadra abruzzese punta a rimanere imbattuta, ma deve vedersela contro unfermo a quota 1 in classifica dopo il pareggio con il Carpi (2-2) e il ko con la Virtus Entella (1-2). L’arbitro del match sarà Giorgio Vergaro della sezione di Bari. Assistenti Emanuele Renzullo (Torre del Greco) e Thomas Storgato (Castelfranco Veneto). Quarto uomo Michele Maccorin di Pordenone. C’è voglia di rivincita in casache nell’ultimo campionato subì una pesante sconfitta per 5-1 a. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251 e insu NOW e Sky Go.