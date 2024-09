Precari demansionati e ora senza lo stipendio | così lo Stato maltratta gli addetti all’Ufficio del processo a cui chiede di salvare la giustizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024)e ora pure lasciati per mesi. Assume contorni sadici il trattamento riservato agliper il(Upp), l’esercito di funzionari reclutati con i fondi Pnrr per velocizzare i tempi dellae abbattere l’arretrato, supportando i magistrati nello studio dei fascicoli e nella stesura dei provvedimenti. Un esperimento in parte già fallito a causa delle condizioni offerte dalloa questi lavoratori, spesso non più giovanissimi: nonostante la qualifica richiesta (laurea in Economia, Giurisprudenza o Scienze politiche) e le enormi aspettative caricate sulle loro spalle, sono stati assunti con contratti a termine della durata massima di due anni e sette mesi, prorogati solo di recente fino a quattro anni e spiccioli per i primi entrati in servizio (febbraio 2022).