Pineto-Arezzo oggi in tv | canale orario e streaming Serie C 2024 2025

(Di sabato 7 settembre 2024) Alle 20:45 di, sabato 7 settembre, l’farà visita alin occasione della terza giornata di. Entra nel vivo il campionato del girone B e le due squadre vogliono ottenere i tre punti in palio. L’ne ha tre grazie alla vittoria di misura in casa all’esordio contro il Campobasso, ma la squadra toscana deve lasciarsi alle spalle il brutto ko del precedente turno per 3-0 contro il Vis Pesaro. Ancora imbattuta, ma anche a secco di successi, è il, che fin qui ha totalizzato due pareggi: due zero a zero, prima contro la Lucchese, poi contro il Sestri Levante. Quello di stasera sarà il quinto incrocio tra le due squadre: finora ilne ha vinti tre, mentre l’ultimo ha sorriso all’che ha vinto 3-1 in trasferta. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 255 e insu NOW e Sky Go.