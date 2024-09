Paralimpiadi a Casa Italia i vini di 29 cantine

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 7 settembre 2024) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Adurante i Giochi Paralimpici si promuove anche la cultura enologica. Ogni sera ad accompagnare i festeggiamenti per i successi delle atlete e degli atleti azzurri una selezione diprovenienti da 29ne: 16rossi, 10bianchi e 6 rosè. Un modo per celebrare anche le eccellenze del Paese e rappresentare tutto il territorio nazionale, regione per regione. Le etichette danno, così, voce alle principali tipologie del vinono protagoniste nel mondo. A, il cui claim è Physique du Ròle, gli ospiti hanno così l’occasione di degustare sapori unici del nostro Paese.