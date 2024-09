Paderno Dugnano interviene Feltri | lo straziante annuncio sui nonni

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 7 settembre 2024) Social. In seguito alla terribile strage di, Vittorioha deciso di intervenire con unsuidel 17enne. Il ragazzo attualmente si trova nel carcere minorile Beccaria ed eventualmente, però, potrà essere trasferito in un altro istituto penitenziario. Leggi anche: Tragico incidente, finisce con l’auto in mare: un epilogo terribile Leggi anche: Calcio italiano in lutto, addio a una vera leggenda“Continuo a pensare aidi Riccardo, il ragazzo diche per smania di libertà , o perché si sentiva estraneo al mondo cui apparteneva, ha massacrato in due minuti netti la famiglia. Toccherà a loro prendere in mano le redini. E ricomporre quello che resta di quattro vite a brandelli: un nipote amatissimo e lo scempio che ha fatto del suo fratellino e dei suoi genitori.