Milan sono giorni di riflessioni | dentro la crisi rossonera tra scelte incomprensibili e decisioni forti in arrivo

(Di sabato 7 settembre 2024) La stagione delnon è iniziata sotto i migliori auspici e la situazione rischia di peggiorare ulteriormente nelle prossime settimane. Sul banco degli imputati è finita ovviamente la dirigenza, poi a ruota l’allenatore e una parte della squadra. Tutto è cominciato dalla scelta che ha sollevato più di un dubbio: l’di Paulo Fonseca sulla panchina. Un nome rispettabile, certo, ma non all’altezza di altri allenatori di calibro di Roberto De Zerbi, Antonio Conte o Maurizio Sarri, inizialmente senza panchina e pronti a fare ‘carte false’ per il club rossonero. Fonseca, allenatore portoghese con un passato tra Shakhtar Donetsk, Roma e Lille, non ha mai avuto un curriculum invidiabile e non è sicuramente paragonabile agli altri candidati menzionati.