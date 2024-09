Meteo previsioni per domenica 8 settembre | l’Italia divisa in due tra caldo e maltempo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Una giornata dal clima incerto, quella di. Conin varie fasce, ognuna caratterizzata da undiverso. Attenzione, dunque, sopratutto per chi dovesse mettersi in viaggio per raggiungere una meta lontana. Cosa ci aspetta di preciso? Al Nord, la situazione appare decisamente critica. Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna saranno colpite da temporali violenti accompagnati da forti raffiche di vento, che potrebbero superare i 70 km/h. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 15°C e i 22°C, con piogge intense e localmente anche grandinate. La Liguria e la fascia prealpina della Lombardia rischiano di vedere accumuli di pioggia superiori ai 50 mm in poche ore, aumentando il rischio di allagamenti e frane nelle aree più vulnerabili.