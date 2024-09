La strage sul lavoro quattro morti in due giorni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAncorasul, convittime in sole 48 ore. Nel Casertano un operaio di 60 anni ha perso la vita ieri pomeriggio dopo essere stato travolto dal cancello d’ingresso di un capannone industriale. In provincia di Brescia, invece, un imprenditore è morto travolto dal materiale mentre stava lavorando in un cantiere; gravissimo l’operaio che era con lui. A Nocera Superiore (Salerno) è scivolato da un impalcatura ed è morto un uomo di 66 anni, con i sindacati che hanno protestato perchè “a quell’età un operaio dovrebbe stare in pensione”. Nel Modenese, infine, un anziano agricoltore è deceduto travolto da una balla di fieno.