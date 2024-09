La giornata peggiore degli ultimi tempi | ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 7 settembre 2024) L'estate sta finendo davvero? È la domanda che più si pongono gli italiani in questa prima settimana di settembre. Le piogge, che hanno iniziato a bagnare il territorio italiano, lascerebbero pensare di sì. Ma che cosa dobbiamo aspettarci? "Prepariamoci a una domenica di maltempo", anticipa la squadra de ilmeteo.it. Una forte perturbazione, infatti, porterà "maltempo diffuso e un potenziale rischio alluvionale su alcune regioni del nostro Paese". Dopo un'estate in cui il caldo è stato il solo grande protagonista, potrebbe essere arrivato il momento di un netto cambio di passo. Il cambiamento, spiegano gli esperti, non è un fulmine a ciel sereno. "Segnali si sono già manifestati nei giorni scorsi, sia dal punto di vista meteorologico che climatico. È come se si fosse spezzato l'incantesimo di un'estate bollente che sembrava non avere mai fine", si legge sul sito.