Ivan Zamparini accoltella i genitori e tenta il suicidio | Al padre decine di colpi all’addome

(Di sabato 7 settembre 2024) GAGLIOLE – Un episodio di violenza familiare ha sconvolto il piccolo comune di Gagliole, nel Maceratese, dove un giovane di 23 anni,, hato il, Terenzio, 65 anni, e la madre, Souad Kanane, 60 anni. Il dramma familiare si è consumato nel primo pomeriggio di venerdì, lasciando la comunità sotto shock.mento etoSecondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri,si è avventato suicon più fendenti, ferendo gravemente ile in modo meno serio la madre. Dopo l’aggressione, il giovane ha rivolto il coltello contro sé stesso, lesionandosi gravemente la trachea. Siache figlio si trovano ora ricoverati in gravi condizioni presso l’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, ma entrambi non sarebbero in pericolo di vita.