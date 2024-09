Golf | Matt Wallace resta in testa all’European Masters il vento scombina i piani di tutti Edoardo Molinari rimonta ed è tra i quinti!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Si è chiuso da poco un difficilissimo terzo giro all’Omega Europeandi Crans Montana, in Svizzera. A 18 buche dal termine di questo iconico torneo del DP World Tour inc’è sempre, che riesce a reggere l’urto in una giornata difficilissima per. Grande protagonista il, che fa impazziretanto da far sì che siano solo in quattro a finire in par o sotto il par oggi. L’inglese, ad ogni modo, con +4 mantiene un -10 che lo lascia con tre colpi di vantaggio nei confronti della concorrenza. Al secondo posto riesce a limitare i danni con +1 lo spagnolo Alfredo Garcia-Heredia, il quale sale di tre posti e precede di un colpo il terzetto composto dallo svedese Henrik Norlander e dall’inglese Andrew “Beef” Johnston.