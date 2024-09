Frattesi in Nazionale è un' altra storia | titolare e segna come un attaccante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Il posto dain azzurro, a Davide, non lo leva nessuno. Non ènell'Inter, non lo era stato lo scorso anno e il campionato appena iniziato sembra partito sulla stessa falsariga (mai una maglia dal 1' nelle tre finora giocate in A). In compenso, quando arriva la sosta per le nazionali,diventa un pilastro dell'Italia. Gioca sempre e soprattutto. Lo ha fatto anche nella gara contro la Francia. E' stato il giocatore con più occasioni nitide a disposizione: una clamorosa traversa a porta praticamente sguarnita nel primo tempo, il gol all'inizio della ripresa e un grande intervento di Maignan poco dopo su colpo di testa dell'interista.