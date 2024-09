Denunceremo la Boccia | parla l' avvocato di Sangiuliano la battaglia inizia ora

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) "Prepareremo una denuncia nei confronti di questa signora. Su cosa consiste? Sulle dichiarazioni che ha fatto e per il materiale pubblicato". Così il legale del ministro, Silverio Sica, in uscita dal Ministero della Cultura. "Ha fatto delle dichiarazioni gravi sul ministro, totalmente infondate, e dunque deve rispondere delle sue azioni” continua l'del ministro, secondo cui "l'affermazione più grave? Quella che ha fatto a La Stampa, e cioè che il ministro sarebbe soggetto a ricatto. Spiegherà alla magistratura". “Il ministro è ricattabile? Stiamo verificando una per una le dichiarazioni della dottoressaper renderci conto se c'è una violazione della riservatezza di quella che è stata la vicenda umana che ha accomunato per breve tempo queste due persone", ha aggiunto l'Sica.