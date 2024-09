Carlo e Mariarosa al traguardo d’oro Una vita da antiquari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Mezzo secolo insieme. E tutto come fosse il primo giorno. Certo, con le prove dellaa fortificare e i momenti più lieti a rinfrancare dalle fatiche di ogni giorno. Ma sempre insieme perfino al lavoro, sul banco dell’a di Arezzo e di mille altri appuntamenti con la storia e l’arte. Dalla Fiera del libro e del fumetto di Bologna, passando per gli appuntamenti del loro calendario. CosìScherillo e la moglie(in una foto di qualche tempo fa), oggi festeggiano 50 ’anni di matrimonio. Il "sì" lo hanno pronunciato il 7 settembre 1974 nella chiesa dei Cappuccini davanti a padre Pietro. In tutti questi anni,hanno costruito la loro famiglia accogliendo unl figlio e poi conquistando la "medaglia" di nonni con la nascita del nipote Lorenzo. Veterani dell’a ad Arezzo, sono gli espositori più assidui e amati dai visitatori.