Agricoltori e ambientalisti si uniscono e stilano un rapporto sul futuro dell' agricoltura Ma non tutti sono d' accordo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 7 settembre 2024) C'è fermento a livello globale sulla sostenibilità delagricolo e alimentare: aziende, associazioni e singoli cittadini chiedono all'Europa di tracciare una strada più chiara sia sulla trasformazionea dieta alimentare sia sull'impatto che le coltivazioni e gli allevamenti hanno sull'ambiente. Si discute, in particolare, del sostentamento proteico e del drastico ridimensionamento del consumo di carne. In un contesto di questo tipo vanno riorganizzate le produzioni agricole tenendo conto'aumentoa popolazione (che non è destinato a fermarsi) e di una sempre più crescente esigenza di sostenibilità ambientale. L'Europa prova a battere dei colpi.