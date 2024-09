A Buggiano sbarca Wonderland discoteca senza alcol

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024)(Pistoia), 7 settembre 2024 – Unaper socializzare e divertirsiabusi., il rivoluzionario progetto dieducativa per giovani, fa il suo debutto asabato 14 settembre al Centro giovani Ox alle 21 in via Cesare Battisti 20. Organizzato dalla cooperativa sociale Selva, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con l’associazione Woderland, che porta avanti il progetto dal 2022 a partire dal comune di Vicopisano.ha ottenuto un notevole successo grazie alla sua missione di promuovere valori positivi all’interno del mondo delle discoteche, dal momento che il suo obiettivo principale è offrire ai ragazzi e alle ragazze tra i 12 e i 17 anni un ambiente in cui possano divertirsi in modo sano,la necessità di fare uso di alcool o incorrere in altre dipendenze o problematiche.