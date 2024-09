Venezia 81 nono red carpet della Mostra del cinema | ecco tutti i look delle star

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ancora 48 ore e scopriremo chi saranno i vincitori dell’ottantunesimainternazionale d’artetografica di. Chi sceglierà la giuria capitanata dall’attrice francese Isabelle Huppert? Durante la nona giornata dell’81^ edizione del Festival deldisono stati presentati tre film in Concorso. Il quinto film italiano in gara Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, con Elio Germano nei panni del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro e Toni Servillo. Il thriller drammatico Stranger Eyes di Siew Hua Yeo e April di Dea Kulumbegashvili, co-prodotto da Luca Guadagnino. Fuori Concorso la serie tv M. – Il figlio del secolo di Joe Wright con Luca Marinelli tratta dal romanzo premio Strega di Antonio Scurati su Mussolini e la sua ascesa politica e il documentario Russians at War di Anastasia Trofimova.