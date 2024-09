Tentato omicidio a Gagliole Macerata accoltella i genitori e tenta il suicidio | gravissimo il padre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024)), 6 settembre 2024 -ile la madre e poi si ferisce. È successo a), in pieno centro storico, di fronte alla Rocca Varano. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo del posto, 23 anni, avrebbe colpito ie poi avrebbedirsi lui stesso. I vicini di casa, sentendo urlare, avrebbero chiamato subito i soccorsi. Sul posto uno spiegamento di forze: i carabinieri di Camerino e Matelica, lo stesso comandante della Compagnia, il capitano Angelo Faraca, tre ambulanze e Icaro. Ildel ragazzo, in gravi condizioni, è stato portato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona, mentre madre e figlio in ospedale. Il giovane sarebbe stato trovato in casa fuori di sé, mentre urlava disperato. La Scientifica sta effettuando il sopralluogo. Da capire le cause del gesto.