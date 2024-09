Sardegna Aeroitalia riprende quota

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 6 settembre 2024) Inla continuità territoriale rappresenta un pilastro fondamentale per garantire il diritto alla mobilità dei residenti. Questo principio trova piena realizzazione grazie alla recente aggiudicazione delle rotte aeree da parte di. Si tratta della compagnia che ha vinto il bando per collegare gli aeroporti di Cagliari e Olbia con le principali città italiane come Roma e Milano., tariffe calmierate Dopo aver ottenuto le tratte in continuità territoriale,si impegna a garantire voli a tariffe calmierate per i residenti sardi, facilitando così il loro accesso ai servizi essenziali sul continente. L’assegnazione di queste rotte ha ovviamente generato soddisfazione fra le autorità locali e soprattutto fra i sardi. Per anni i cittadini hanno richiesto una maggiore stabilità nei collegamenti aerei e adesso la situazione può realmente migliorare.