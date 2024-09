Sant’Agata completati i lavori all’Istituto ‘De Liguori’ | il 13 settembre l’inaugurazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, comunica che sono stati ultimati idi efficientamento energetico dell’Istituto Superiore “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” in via Sant’Antonio Abate dide’ Goti, finanziati dal Piano di Sviluppo e Coesione del Ministero dell’Ambiente.del nuovo edificio è stata fissata per le ore 10.30 del prossimo 132024. L'articolo‘De: il 13proviene da Anteprima24.it.