Primo incontro nella villa confiscata

(Di venerdì 6 settembre 2024) Mercoledì alle 17.30 la nuova Scuola popolare antimafia verrà presentatasede dell’associazione Brianza SiCura. Non in un posto casuale, ovviamente, bensìexdi via Pratialla criminalità organizzata. Dove l’associazione ha trovato casa, in maniera simbolica. Brianza SiCura sostiene quindi la nuova iniziativa, che arriva nel decimo anno del suo ormai lungo, e importante, percorso sul territorio. "Sarà un’occasione per approfondire i contenuti del progetto e conoscere da vicino le iniziative future della nostra associazione in ambito di contrasto alle mafie", spiegano dall’associazione. Brianza SiCura è un’organizzazione di volontariato per un impegno comune nel contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso e al fenomeno della corruzione, per una permanente diffusione della cultura della legalità.