Parte la ’Festa dello sport’ tra stand e dimostrazioni

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il palazzettosport di Porto San Giorgio alle 18,30 di oggi è ad ingresso libero per assistere ad un allenamento congiunto dele formazioni di Volley Superlega Yuasa Grottazzolina e Lube Civitanova. L’annuncio è stato dato ieri nella conferenza stampa di presentazione dellanel cui programma è inserita l’esibizione di Volley. Per la compagine grottese l’evento assume un significato particolare essendo la prima volta che gioca sul parquet dell’impianto in cui disputerà le gare interne di campionato. In merito allaè compito dell’assessore di riferimento Fabio Senzacqua illustrare il programma che si sviluppa su tre giorni: sioggi con l’esibizione di volley al PalaSavelli e sicontinua domani con il torneo di basket all’arena Europa, l’8 settembre sarà poi il clou.