Oroscopo Paolo Fox sabato 7 settembre 2024 | Pesci luna favorevole

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’diFox per oggi,Ariete Lain opposizione vi rende inquieti, specialmente sul lavoro. Questo potrebbe farvi sembrare più rigidi del solito, creando attriti con chi vi circonda. Dedicate più tempo alla riflessione prima di agire. Gli incontri del weekend potrebbero aprire nuove opportunità, ma non abbiate fretta di prendere decisioni. Il riposo è essenziale per mantenere l’equilibrio. Toro Evitate di cadere in discussioni inutili, poiché il vostro umore non è dei migliori. Le tensioni potrebbero aumentare se non riuscite a gestirle subito. Dal punto di vista personale, prendetevi del tempo per capire le vostre priorità e affrontare la crisi d’identità che vi trascinate da tempo. La domenica potrebbe essere complicata sul piano emotivo, quindi cercate di mantenere la calma.