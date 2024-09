Nations League l’Italia prova a scacciare l’incubo Francia Retegui guida gli Azzurri

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 6 settembre 2024) 2024-09-05 19:41:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Quando si parla di incubo, a livello calcistico, quello perha le sembianze, e i colori, della. I numeri, che raramente mentono, dicono che, nei 90 minuti, abbiamo sconfitto i transalpini solo una volta negli ultimi 46 anni. Erano gli Europei del 2008, grazie ai gol, entrambi su calcio piazzato, di Pirlo e De Rossi. Normale quindi che l’esordio degliinallo Stade de France rappresenti un ostacolo molto, molto complesso per la Nazionale. Gli esperti Sisal ritengono lanettamente favorita a 1,60 contro il 5,25 dei ragazzi di Spalletti mentre si scende a 4,00 per il pareggio.