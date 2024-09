Mara Venier e l' operazione choc agli occhi | Come sto adesso

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 6 settembre 2024)e l': "sto" Chissà quali news ci porteràin questa nuova stagione di Domenica In, dopo un'estate non proprio spensierata! Ma da quello che trapela, sembra proprio che non abbia perso il suo iconico sorriso e la voglia di stare dietro al timone del suo amato show, l'amatissima conduttrice di punta della Rai, ci ha fatto un po' preoccupare durante l'estate. Lei, che è una vera e propria forza della natura, ha avuto dei seri problemiche l'hanno costretta ad affrontare una serie di interventi a seguito di una emorragia alla retina.sempre, però, ha fronteggiato ogni ostacolo con determinazione e, stando alle sue dichiarazioni in un'intervista, sembra che il cammino verso la guarigione sia quasi completo, grazie anche alla saggia guida del professor Andrea Cusumano e della sua equipe.