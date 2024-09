La prima volta di San Marino | vince una partita ufficiale dopo 20 anni di batoste e amarezze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un’impresa titanica. Si può fare la storia con un gol al Liechtenstein,140 partite senza vittorie, in cima a 20di, maglia nera del calcio, ultimo posto nel ranking Fifa, il numero 210: il tocco morbido di Nicko Sensoli, classe 2005, ha infatti permesso a Sandi conquistare un successo memorabile, il primo in un torneo, gruppo D1 di Nations League. Il 28 aprile 2004, quando la selezione del Titano superò 1-0 in amichevole il Liechtenstein – ancora lui –, con una stoccata su punizione di Andy Selva, Nicko non era ancora nato.