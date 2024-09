Il Napoli ha perso il vantaggio così è sfumata la trattativa da sogno

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 6 settembre 2024) Retroscena sul mancato acquisto dello scorso gennaio, quando ilavrebbe potuto rinforzare la rosa: ecco perché è saltata laLa scorsa stagione è stata un disastro sotto ogni punto di vista. Ilha concluso al decimo posto in classifica, fallendo la qualificazione alle coppe europee. Oltretutto, tutti gli acquisti dell’anno scorso sono stati bocciati da Antonio Conte, che ha dato l’ordine alla dirigenza di cederli in prestito o a titolo definitivo. Già quando il club azzurro navigava in acque cattive, a seguito dell’esonero di Rudi Garcia, lo staff aveva adocchiato un calciatore importante del panorama europeo. Non è un mistero che ilha provato ad acquistare il cartellino di Georgiy Sudakov, giovane centrocampista dello Shakhtar Donetsk e della Nazionale ucraina.