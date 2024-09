Il canto d’oro di Tapia Fantin trionfo e record Mijno-Travisani da urlo E Bebe non si ferma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Canta, l’Italia delle Paralimpiadi. Canta perché con 16 ori ha già raggiunto ildi Seul 1988 (davanti resta solo Roma 1960, ma non è paragonabile), perché in totale è a quota 54 e ne mancano ‘appena’ 15 – e oggi ne arriveranno due sicure dal tennistavolo – per eguagliare le 69 di Tokyo, e canta nel senso letterale del termine. Lo ha fatto Oney, che dopo avere conquistato l’oro nel lancio del disco classe F11, lanciandosi nel ritornello di ‘Io vagabondo’ dei Nomadi in diretta Rai, subito ripostato sui social dal gruppo. Applausi per spontaneità e intonazione, e il motivo per cantare c’era tutto: a 48 anni ha vinto il suo primo oro paralimpico, dopo un argento e due bronzi tra Rio e Tokyo; 41.92 la misura del gigante di origine cubana, davanti all’iraniano Bajoulvand (41.75).