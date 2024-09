Georgia-Repubblica Ceca | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 6 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del gruppo 1 di Lega B di Nations League 2024/2025 che comprende anche Ucraina e Albania. Cechi leggermente favoriti sui padroni di casa, apparsi comunque in crescita nell’ultimo periodo.si giocherà sabato 7 settembre 2024 alle ore 18 a Tblisi: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la prima storica partecipazione all’Europeo, chiusa con l’eliminazione agli ottavi di finale, lariparte dalla Nations League per continuare il suo percorso di crescita, supportata anche da due individuakità come Kvaratskhelia e Mikautadze. I cechi non possono essere soddisfatti del loro percorso all’Europeo, chiuso con l’ultimo posto conquistato nella fase a gironi.