Gaetano Salvemini è morto il gentiluomo del calcio che portò l’Empoli in A e fece splendere il Bari

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 settembre 2024 – Lo stesso nome dell’ex deputato del Regno d’Italia e il merito di aver fatto ridue squadre come Empoli e. Il mondo delpiange l’ex allenatorea 82 anni. Con lui in panchina i toscani ottennero la prima promozione in Serie A della loro storia nel 1985-86, mentre alla guida dei biancorossi vinse un campionato di Serie B, ottenne due salvezze e conquistò una Mitropa Cup nel 1990. Così lo piange il club biancorosso: “Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze e l'abbraccio del Presidente Luigi De Laurentiis, dele di tutto il popolo biancorosso". Nato a Molfettaè stata una vera bandiera del club azzurro. Si è spento in provincia di Reggio Emilia, dove viveva, con lui se ne va uno degli ultimi gentiluomini del. Fu in panchina anche con Genoa, Palermo, Cesena e Lucchese.