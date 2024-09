Fontana | Napoli l’effetto Lukaku ha dato i risultati sperati la squadra deve migliorare …

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 6 settembre 2024): Conte dovrà continuare a lavorare ma lo sa molto bene. Lafare dei passi in avanti nell’organizzazione difensiva. Io sono convinto che i giocatori stiano cercando di mettere in pratica i dettami di Conte ma a volte per la troppa voglia vanno fuori giri” Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, è intervenuto l’allenatore Gaetanoai microfoni di Radiocapri: Queste le sue parole: “ha, probabilmente la voglia del ragazzo e la voglia della gente di vederlo ha fatto sì che cambiasse l’emozione dellae dell’ambiente. Il Parma praticato un grande calcio ma ilalla fine, anche grazie agli eventi che sono girati, è riuscito a portare a casa una vittoria importante. Ovviamente Conte dovrà continuare a lavorare ma lo sa molto bene.