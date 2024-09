Firenze capitale mondiale dell’Aeronautica si apre il più importante congresso di settore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 - Dalle più recenti tecnologie aeronautiche in ambito civile e militare, alla progettazione di prototipi di aerei, elicotteri ed altri velivoli, fino alla ricerca in ambito green e alle nuove soluzioni dedicate aldiventa per quattro giorni il centro, ospitando dal 9 al 12 settembre il 34esimoIcas (International Council of the Aeronautical Sciences, che riunisce le associazioni aeronautiche di 30 paesi), in programma al Palazzo dei Congressi e al Palazzo degli Affari, dove sono attesi oltre 1.000 esperti, provenienti da 41 paesi, per dibattiti e approfondimenti. Tra questi, anche nomi del calibro dell’ex Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Roberto Cingolani, Ceo di Leonardo, che riceverà da Icas il prestigioso premio Daniel and Florence Guggenheim.