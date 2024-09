Dieci anni di Micromuseo Nella vetrina dell’arte tornano 50 protagonisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il MiMuMo,Monza, compie 10e cambia direttore artistico. Il piccolo gioiello espositivo da 2,29 metri quadrati, è al piano terra della Casa della Luna Rossa via Lambro 1, una delle abitazioni più antiche, risalente al ‘300, a pochi passi da piazza Duomo. Ha ospitato 230 mostre edeventi, per altrettanti artisti. Mercoledì, il giorno del compleanno, è stato occasione di una reunion con circa 50 artisti che si sono avvicendati. Nel tempo, alcuni non ci sono più, altri sono andati avanti, qualcuno ha fatto fortuna in America e qualcuno ha cambiato mestiere, come spesso succede nell’arte. Le loro storie rispecchiano la fluidità del progetto in continuo cambiamento.